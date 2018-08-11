Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» на АрМИ-2018

Алабино, 11 августа. Российские танкисты заняли первое место в конкурсе «Танковый биатлон» на «Армейских международных играх». Об этом сообщает пресс-центр АрМИ-2018.

Российская команда пришла к финишу первой в финальной гонке «Танкового биатлона». Победу российской сборной принес экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана. Российские танкисты шестой раз подряд становятся победителями конкурса «Танковый биатлон».

«Армейские международные игры» стартовали 28 июля в подмосковном парке «Патриот». В программе АрМИ-2018 28 конкурсов, которые проходят на 24 полигонах в семи странах. В нынешнем году в «Армейских международных играх» приняли участие команды из 32 стран.