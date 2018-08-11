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Появилось видео после рождения ребенка в казанском аквапарке
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    Появилось видео после рождения ребенка в казанском аквапарке

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    Появилось видео после рождения ребенка в казанском аквапарке

    Казань, 11 августа. Женщина, которая находилась на последнем месяце беременности, родила ребенка в казанском аквапарке «Барионикс». Федеральное агентство новостей публикует видео после рождения малыша.

    Накануне Диана сходила к врачу, который уверил ее, что она может еще одну-две недели спокойно заниматься своими делами. Поэтому Диана, ее супруг Рамиль и их шестилетняя дочь отправились в аквапарк. Беременная женщина почувствовала себя плохо и ушла в раздевалку. После к ней подошел врач заведения.

    По словам мужа, он опоздал на несколько секунд и не увидел рождение своего сына. Новорожденного ребенка назвали Азаматом, передает источник Федерального агентства новостей.

    После рождения ребенка семья отправилась в родильный дом. На данный момент малыш находится отдельно от матери.

    Автор: Дарья Смолина
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