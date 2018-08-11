Эрдоган: Турция готова вести торговлю с партнерами в национальных валютах

Анкара, 11 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова вести торговлю с партнерами в национальных валютах.

По его словам, Турция выступает против глобальной экономической войны и санкционного давления на страны. Он также добавил, что невозможно добиться успеха с помощью враждебной политики по отношению к другим странам.

«Мы уже готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли. Но если европейские страны хотят освободиться из-под давления доллара, мы готовы создать аналогичную систему и с ними», — сказал Эрдоган на митинге в городе Ризе.

Накануне президент США Дональд Трамп одобрил увеличение пошлин на импорт стали и алюминия из Турции. Причиной увеличения пошлин послужил арест американского пастора в Турции, которого Анкара подозревает в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.