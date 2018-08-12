Сирия, 12 августа. САА при помощи ВКС РФ окончательно зачистила от остатков ИГ1 ряд обширных районов в Эс-Сувейде. Турецкие военные и «Джебхат ан-Нусра»1*** задержали в сумме около 250 человек, выступающих за примирение в Идлибе. Курды провели серию диверсий в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли войскам САР полностью восстановить контроль над несколькими обширными районами в северо-восточной части Эс-Сувейды.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали предположительно израильский дрон к западу от Дамаска у ливанской границы; оказались под ударами РСЗО «Град» боевиков в Хаме и Латакии; перекрыли движение по шоссе Калаат Аль-Мадик – Скальбия из-за угрозы нападений террористов.

Курды: вместе с подразделениями войск САР стягивали силы в западные предместья Алеппо; убили высокопоставленного командира «Файлак аш-Шам» в городе Ширава; вели ожесточенные бои с радикалами ССА** в окрестностях Африна.

Международная коалиция: сбросила листовки над городом Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор с призывом к жителям покинуть населенный пункт ввиду готовящейся операции по его захвату.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вместе с турками начала новую серию рейдов по захвату в плен сторонников примирения в провинции Идлиб; подверглась массированным ответным обстрелам САА к северу от Хамы.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: потеряла одного из высокопоставленных главарей, погибшего при взрыве СВУ в его автомобиле к юго-западу от Алеппо.

Провинция Дамаск

Системы ПВО сирийских вооруженных сил накануне уничтожили неизвестный дрон в области Дейр Аль-Ашаир, расположенной в западной части провинции Дамаск вблизи ливанской границы, сообщало информагентство Al Masdar News. Представители командования Сирийской арабской армии (САА) предполагают, что беспилотник, проводивший разведывательную операцию, принадлежал силам Израиля. Напомним, противовоздушная оборона Сирии около недели назад сбила такой же БПЛА на юго-западе региона. Стоит отметить, что Тель-Авив за время сирийского кризиса нанес свыше 100 ударов по арабской республике, в частности — в предместьях Дамаска.

Провинция Латакия

Члены исламистской коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» заявили, что их бандгруппы провели ряд массированных обстрелов расположений войск САР в северо-восточной части Латакии, передавал военный источник в сети Twitter (@AnasAlhage). Другой информационный канал в сети микроблогов (@MrKyruer) добавил, что джихадисты наряду с другими вооружениями использовали РСЗО «Град». Также отмечалось, что подобные удары со стороны позиций исламистов почти одновременно начались и на севере провинции Хама. Однако никаких данных о возможном уроне, нанесенном правительственным войскам САР, не поступало. Сведения о жертвах среди гражданского населения данных регионов пока устанавливаются.

Провинция Алеппо

Согласно данным источника в Twitter (@leventkemaI), на территорию провинции Алеппо были передислоцированы около 1300 курдских бойцов из Сирийских демократических сил (SDF)****, дабы поддержать части САА в борьбе с «Ан-Нусрой» и другими формированиями, пытающимися сорвать мирный диалог по поводу зоны деэскалации «Идлиб». Другой новостной ресурс в сети микроблогов (@VivaRevolt) между тем сообщает, что к армии САР вскоре присоединятся бойцы SDF, дислоцирующиеся около городов Захра и Нубль к северо-западу от административного центра. Им уже в ближайшее время, как отмечается, будет выдана сирийская военная форма.

На юго-западе региона в городе Аль-Атариб погиб Ахмед Аль-Мухтар, один из главарей объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». По информации Halab Today, командир скончался в результате взрыва собственного автомобиля, в котором была заложена бомба. Предполагается, что СВУ установили боевики другого исламистского альянса, претендующего на главенствующую роль в управлении регионом. По словам наблюдателей, сейчас среди джихадистов посеяна паника ввиду возможной грядущей операции армии САР и ВКС РФ, однако во многих районах «Большого Идлиба» все также фиксируются столкновения между отдельными группировками боевиков.

В предместьях Африна вновь отмечались тяжелые бои между Отрядами народной самообороны (YPG) и формированием «Лива Аль-Хамза, являющимся частью протурецкой Сирийской свободной армии (ССА). Кроме того, одна из «спящих ячеек» курдских радикалов в минувшие сутки совершила нападение на штаб «Файлак аш-Шам» в поселении Ширава к северо-западу от Алеппо, убив одного из высокопоставленных командиров союзной Анкаре группировки. Об этом в сети Twitter (@LunaticRizgar) сообщал местный источник.

Провинция Дейр-эз-Зор

Авиация западной коалиции во главе с США сбросила листовки над городом Ас-Суса, расположенным на юге провинции Дейр-эз-Зор у восточного берега Евфрата, с призывом к жителям покинуть населенный пункт ввиду готовящейся операции по его захвату, передавал местный информационный ресурс в Twitter (@DeirEzzor24). Ранее Соединенные Штаты и союзные им курдские вооруженные формирования не раз пытались отбить Ас-Сусу у боевиков «Исламского государства»1, однако все безуспешно. В ходе многочисленных авианалетов американских ВВС в этом городе пострадало множество местных жителей, но только накануне, как подчеркивают местные наблюдатели, силы коалиции наконец решили непосредственно сообщить мирным гражданам о своих планах занять населенный пункт.

Провинция Идлиб

Члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры», а также турецкие вооруженные силы в прошедшие сутки последовали примеру объединения исламистов «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» и запустили новую серию рейдов на территории провинции Идлиб с целью захватить в плен максимально возможное количество сторонников примирения с Дамаском. В итоге, по сведениям SOHR, в ходе последних спецопераций были задержаны еще порядка 250 человек, выступавших за присоединение к плану примирения центрального правительства Сирии.

Турецкие войска и подконтрольные им местные антиправительственные бандформирования продолжают мероприятия по укреплению наблюдательных постов Анкары, располагающихся вдоль окраин зоны «Большого Идлиба». Twitter-ресурс (@QalaatAlMudiq) местных радикалов передавал, что турки и их союзники укрепляли фортификацию в районе своих опорных пунктов посредством установки дополнительных бетонных плит.

Провинция Хама

Войска САР на протяжении минувших суток продолжали вести артиллерийские обстрелы объектов «Тахрир аш-Шам» и аффилированных с «Джебхат ан-Нусрой» группировок, которые продолжают оказывать сопротивление и отказываются присоединиться к мирному процессу, к югу от Аль-Латамины на севере провинции Хама. Как сообщал портал Damascus Now, наиболее массированные удары по опорным пунктам джихадистов военнослужащие САА наносили недалеко от населенного пункта Аз-Залакият. Данные о потерях исламистов устанавливаются.

Сирийская армия накануне перекрыла движение по шоссе Калаат Аль-Мадик – Скальбия к северо-западу от Хамы из-за значительно возросшей угрозы атаки террористов на этом направлении. Сведения об этом на своей странице в Twitter (@MahmodHamway) передал местный источник.

Провинция Эс-Сувейда

За минувшие сутки сирийские войска, поддерживаемые самолетами ВКС РФ, смогли существенно продвинуться в рамках дозачистки северо-восточных пустынных районов провинции Эс-Сувейда от последних скрывающихся на этом направлении бандформирований ИГ. Согласно информации Twitter-канала (@SyriawatanNews), подразделения САА, прикрываемые российской авиацией, на данный момент прошли уже около 60 километров вглубь зоны, где еще фиксируется деятельность остатков отрядов террористической организации. По результатам последних атак войска САР полностью заняли дамбу Аз-Зульф, вершину Аль-Кантара, равнину у города Аль-Кираа, древнюю цитадель в этом районе и еще несколько поселений неподалеку. Военный источник в Twitter (@watanisy) накануне, кроме того, сообщил, что правительственные силы также отбили деревню Ард Аль-Кура к юго-западу от Ас-Сафы и стратегическую высоту Тель Аль-Алям в пустынном районе Бадия Аль-Шам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)