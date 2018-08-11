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В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ в случае ареста российского судна
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    В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ в случае ареста российского судна

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    В Госдуме пообещали Украине жесткий ответ в случае ареста российского судна

    Москва, 11 августа. В Госдуме заявили, что Украина получит жесткий ответ в случае ареста российского танкера «Механик Погодин». Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

    Накануне постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что СБУ намерено арестовать российское судно «Механик Погодин», которое 10 августа прибыло в Херсонский морской торговый порт. По его словам танкер принадлежит российской компании, которая находится под санкциями Киева.

    «Пусть попробуют, задержат. Они задержали «Норд» и сейчас имеют массу проблем с досмотром судов в Азовском море. Задержат это судно — примем еще меры», — сказал Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Он также добавил, что арест российского танкера «Механик Погодин» обернется проблемами для властей Украины. Калашников подчеркнул, что Москве есть чем ответить на действия Киева, поэтому в случае задержания российского судна Украину ждут серьезные проблемы.

    Автор: Артем Никулин
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