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Главы МИД прикаспийских стран выразили удовлетворение уровнем сотрудничества
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    Главы МИД прикаспийских стран выразили удовлетворение уровнем сотрудничества

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    Главы МИД прикаспийских стран выразили удовлетворение уровнем сотрудничества

    Актау, 11 августа. Министры иностранных дел каспийской «пятерки» — России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана — выразили удовлетворение уровнем сотрудничества, говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ заявлении.

    Глава российского МИД Сергей Лавров участвовал в совещании министров иностранных дел прикаспийских стран. Встреча, посвященная подготовке запланированного Пятого каспийского саммита, прошла в субботу, 11 августа, в Актау.

    «[Главы МИД России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана] условились о модальностях дальнейшей работы по вопросам каспийской повестки дня после предстоящего подписания президентами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — говорится в сообщении.

    Ранее Лавров сообщил, что специальных встреч у президента РФ Владимира Путина в Актау не планируется, однако у лидеров стран будет возможность пообщаться.

    Автор: Дарья Смолина
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