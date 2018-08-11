Главы МИД прикаспийских стран выразили удовлетворение уровнем сотрудничества

Актау, 11 августа. Министры иностранных дел каспийской «пятерки» — России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана — выразили удовлетворение уровнем сотрудничества, говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ заявлении.

Глава российского МИД Сергей Лавров участвовал в совещании министров иностранных дел прикаспийских стран. Встреча, посвященная подготовке запланированного Пятого каспийского саммита, прошла в субботу, 11 августа, в Актау.

«[Главы МИД России, Азербайджана, Туркменистана, Ирана, Казахстана] условились о модальностях дальнейшей работы по вопросам каспийской повестки дня после предстоящего подписания президентами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров сообщил, что специальных встреч у президента РФ Владимира Путина в Актау не планируется, однако у лидеров стран будет возможность пообщаться.