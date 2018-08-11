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Поклонская прокомментировала иск Украины против России в ЕСПЧ
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    Поклонская прокомментировала иск Украины против России в ЕСПЧ

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    «Продолжение флешмоба»: Поклонская прокомментировала иск Украины против России в ЕСПЧ

    Москва, 11 августа. Иск Украины против России в Европейский суд по правам человека из-за якобы нарушений прав украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, является продолжением флешмоба. Об этом заявила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская.

    «Украину превратили в страну-марионетку, которая выполняет то, что ей говорят. Сам этот иск — это продолжение некоего флэшмоба о «политзаключенных и голодающих», — отметила Поклонская.

    По ее словам, украинским властям нужно поискать политических узников внутри своей страны. На Украине могут найти не один десяток тысяч таких заключенных, среди задержанных российских граждан, а также журналистов — например, руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в государственной измене.

    Автор: Денис Коробейников
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