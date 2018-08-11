В Госдуме отреагировали на введение США пошлин на товары из Турции

Москва, 11 августа. Высокомерие Вашингтона заставляет их союзников искать других партнеров, заявил член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган в авторской статье в газете New York Times заявил, что односторонние действия США могут побудить Анкару искать новых союзников и партнеров.

«Высокомерие, которое проявляют США в международной политике, заставляет их союзников искать других партнеров, что следует из заявления Эрдогана», — цитирует РИА Новости парламентария.

По его словам, на данный момент страны, против которых Вашингтон ввел санкции, ищут себе других партнеров. Среди этих государств Россия, Китай и страны Евросоюза, добавил депутат Госдумы.

Ранее президент США Дональд Трамп санкционировал повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции до 20% и 50% соответственно. В свою очередь Эрдоган заявил, что действия со стороны Вашингтона вынуждают Турцию искать для себя других партнеров.