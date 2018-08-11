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Трамп назвал бывшего главу ФБР и его подчиненных «клоунами и неудачниками»
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    Трамп назвал бывшего главу ФБР и его подчиненных «клоунами и неудачниками»

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    Трамп назвал бывшего главу ФБР и его подчиненных «клоунами и неудачниками»

    Вашингтон, 11 августа. Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего главу ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, а также еще двух подчиненных, назвав их «клоунами и неудачниками».

    Ранее минюст США заявил, что Маккейб четыре раза вводил в заблуждение следователей и бывшего главу ФБР Джеймса Коми, находясь под присягой. Маккейб давал ложные показания в ходе бесед и допросов по делу о передаче СМИ закрытой информации. Стоит отметить, что лжесвидетельство в США карается пятью годами лишения свободы. При этом сам Маккейб утверждает, что не давал ложных показаний.

    «Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою былую звездную репутацию, которая была настолько сильно повреждена Коми, Маккейбом, Питером Стржоком и его прекрасной любовницей Лизой Пейдж, а также другими высокопоставленными чиновниками, которые сейчас уже отстранены или уволены? Стольким прекрасным людям в ФБР был нанесен урон этими клоунами и неудачниками!» — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

    Сотрудница юридического департамента ФБР Лиза Пейдж, а также агент Питер Стржок оказались в центре скандала, после того как в СМИ была опубликована их переписка. В переписке Пейдж и Стржок обсуждали взаимодействие ФБР с демократами для дискредитации кандидата в президенты США от республиканцев.

    Автор: Артем Никулин
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