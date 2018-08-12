Сирия: музыкальное шоу в честь дня основания САА прошло в Дамаске

Дамаск, 12 августа. В рамках празднования Дня основания Сирийской арабской армии (САА) в провинции Дамаск прошло музыкальное шоу, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Мероприятие под названием Wamba Amal прошло в доме культуры и искусств Аль-Асад.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Основная цель проекта — укрепление любви и уважения к родине среди подрастающего поколения сирийских детей, сохранение патриотизма и уважения его символов. Организаторы также заинтересованы в поддержании диалога и сотрудничества между всеми народами Сирии — только это позволит построить единую сирийскую семью.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в сирийской провинции Хомс торжественно отпраздновали День основания Сирийской арабской армии.

Мероприятие прошло впервые после освобождения провинции от незаконных вооруженных группировок. Местные жители отблагодарили военных правительственной армии и их союзников за успешную борьбу с боевиками и восстановление безопасности в регионе.

По случаю Дня основания САА президент САР Башар Асад обратился к военным и поздравил их с профессиональным праздником. По словам сирийского лидера, армия Дамаска всегда была и остается надежной опорой, которая защищает родину от любой агрессии и тирании. Военные САР твердо стоят на своем и противостоят всем, кто настроен против арабского сообщества.

Напомним, что на прошлой неделе сирийской армии удалось освободить сразу три провинции — Эль-Кунейтра, Даръа, Эс-Сувейда. В данный момент сирийские войска проводят зачистку освобожденных городов и населенных пунктов от так называемых спящих ячеек террористов.