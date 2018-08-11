Специальных встреч у Путина в Актау не планируется — Лавров

Актау, 11 августа. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что специальных встреч у российского лидера Владимира Путина на саммите в Актау не планируется.

Журналисты поинтересовались у Лаврова, запланирована ли двусторонняя встреча Путина и президента Ирана Хасана Роухани во время саммита в Актау.

«Каких-то специальных встреч не планируется», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства.

Тем не менее, добавил дипломат, лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана будут иметь возможность пообщаться.

Напомним, пять президентов прибрежных стран проведут встречу в Актау в воскресенье, 12 августа. Темой саммита станет подведение итогов многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия.