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Специальных встреч у Путина в Актау не планируется — Лавров
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    Специальных встреч у Путина в Актау не планируется — Лавров

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    Специальных встреч у Путина в Актау не планируется — Лавров

    Актау, 11 августа. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что специальных встреч у российского лидера Владимира Путина на саммите в Актау не планируется.

    Журналисты поинтересовались у Лаврова, запланирована ли двусторонняя встреча Путина и президента Ирана Хасана Роухани во время саммита в Актау.

    «Каких-то специальных встреч не планируется», — цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства.

    Тем не менее, добавил дипломат, лидеры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана будут иметь возможность пообщаться.

    Напомним, пять президентов прибрежных стран проведут встречу в Актау в воскресенье, 12 августа. Темой саммита станет подведение итогов многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия.

    Автор: Дарья Смолина
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