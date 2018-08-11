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Главные новости 11 августа
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    Главные новости 11 августа

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    Главные новости 11 августа

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 11 августа.

    Известный журналист Юрий Ткачев рассказал об изменениях в мировоззрении многих украинцев после попадания в Крым. Журналист рассказал, как украинцы становятся «ватниками» после попадания в Крым.

    Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о не имеющей аналогов украинской САУ «Богдана». «Это что за каракатица?»: россиян насмешила новая САУ Украины.

    Третье солнечное затмение за текущий год началось. На территории России наиболее зрелищным оно будет на Дальнем Востоке. Началось солнечное затмение. Онлайн-трансляция.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ прорабатывает зеркальные меры в качестве ответа на новые санкции США. Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США.

    Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук от Радикальной партии и Сергей Лещенко от партии «Блок Петра Порошенко» не разобрались в сексуальных ориентациях и устроили драку в студии телеканала NewsOne. «Страной руководить — это не на гей-парады ходить»: украинские депутаты устроили драку на ТВ.

    Отзыв посла из России был бы не выгодным для самой Греции, Афины ничего не выиграют от обострения отношений с Москвой. «В Афинах погорячились»: Пушков прокомментировал сообщения об отзыве посла Греции из России.

    Российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано в порту Херсона, с таким заявление выступил Борис Бабин, который занимает на Украине должность постоянного представителя президента Петра Порошенко в Крыму. Украина дождется: эксперты о намерении Киева арестовать еще одно судно РФ.

    Священник из Благовещенска Святослав Шевченко потребовал запретить новый клип певицы Светланы Лободы SuperSTAR. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. «Над нами издеваются»: священник потребовал запретить новый клип Лободы.

    Действия США против Турции вынуждают  Анкару искать для себя других союзников. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в статье для New York Times. Эрдоган: США рискуют окончательно потерять Турцию.

    В субботу в США разбился самолет, который ранее был угнан из международного аэропорта Сиэтла одним из сотрудников авиакомпании, сообщают представители аэропорта. Угнанный из аэропорта Сиэтла самолет разбился в США.

    Автор: Алексей Громов
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