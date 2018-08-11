Главные новости 11 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 11 августа.

Известный журналист Юрий Ткачев рассказал об изменениях в мировоззрении многих украинцев после попадания в Крым. Журналист рассказал, как украинцы становятся «ватниками» после попадания в Крым.

Пользователи соцсетей посмеялись над заявлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о не имеющей аналогов украинской САУ «Богдана». «Это что за каракатица?»: россиян насмешила новая САУ Украины.

Третье солнечное затмение за текущий год началось. На территории России наиболее зрелищным оно будет на Дальнем Востоке. Началось солнечное затмение. Онлайн-трансляция.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ прорабатывает зеркальные меры в качестве ответа на новые санкции США. Захарова рассказала, как Россия ответит на санкции США.

Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук от Радикальной партии и Сергей Лещенко от партии «Блок Петра Порошенко» не разобрались в сексуальных ориентациях и устроили драку в студии телеканала NewsOne. «Страной руководить — это не на гей-парады ходить»: украинские депутаты устроили драку на ТВ.

Отзыв посла из России был бы не выгодным для самой Греции, Афины ничего не выиграют от обострения отношений с Москвой. «В Афинах погорячились»: Пушков прокомментировал сообщения об отзыве посла Греции из России.

Российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано в порту Херсона, с таким заявление выступил Борис Бабин, который занимает на Украине должность постоянного представителя президента Петра Порошенко в Крыму. Украина дождется: эксперты о намерении Киева арестовать еще одно судно РФ.

Священник из Благовещенска Святослав Шевченко потребовал запретить новый клип певицы Светланы Лободы SuperSTAR. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. «Над нами издеваются»: священник потребовал запретить новый клип Лободы.

Действия США против Турции вынуждают Анкару искать для себя других союзников. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в статье для New York Times. Эрдоган: США рискуют окончательно потерять Турцию.

В субботу в США разбился самолет, который ранее был угнан из международного аэропорта Сиэтла одним из сотрудников авиакомпании, сообщают представители аэропорта. Угнанный из аэропорта Сиэтла самолет разбился в США.