В Совфеде рассказали, как Россия может ответить на новые санкции США

Москва, 11 августа. Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что Россия должна жестко ответить на новые антироссийские санкции США. По его словам, правительство РФ уже готовит ответные меры против США, которые предполагают прекращение сотрудничества в ряде областей, а также отказ от расчетов в долларах.

«В их числе должно быть прекращение сотрудничества в космосе, приостановка продаж ракетных двигателей РД-180, прекращение сотрудничества в самолетостроении, а также расширение моделей перерасчетов в национальной валюте», — сказал Морозов в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что не стоит ожидать улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в ближайшем будущем. По его словам, русофобия в США будет нарастать на фоне предстоящих ноябрьских выборов в конгресс.

Напомним, 8 августа власти США заявили о намерении ввести новые санкции против России ​​​. Ограничительные меры предполагают запрет на экспорт в Россию американских товаров двойного назначения, а также блокирование долларовых расчетов российских банков и запрет резидентам США на осуществление операций с новым российским госдолгом.