Женщина родила ребенка прямо в казанском аквапарке
Казань, 11 августа. Невероятное событие произошло в казанском аквапарке «Барионикс» — посетительница родила ребенка.
Женщина, которая находилась уже на последнем месяце беременности, пришла в аквапарк отдохнуть. Но внезапно у нее начались схватки.
Посетительница родила здорового малыша, передает источник Федерального агентства новостей. Принимали у нее роды врач аквапарка и инструктор. Позже женщину и новорожденного ребенка доставили в родильный дом.
Вполне возможно, что ставшая в аквапарке мамой женщина получит пожизненный семейный абонемент в «Барионикс».