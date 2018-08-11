Женщина родила ребенка прямо в казанском аквапарке

Казань, 11 августа. Невероятное событие произошло в казанском аквапарке «Барионикс» — посетительница родила ребенка.

Женщина, которая находилась уже на последнем месяце беременности, пришла в аквапарк отдохнуть. Но внезапно у нее начались схватки.

Посетительница родила здорового малыша, передает источник Федерального агентства новостей. Принимали у нее роды врач аквапарка и инструктор. Позже женщину и новорожденного ребенка доставили в родильный дом.

Вполне возможно, что ставшая в аквапарке мамой женщина получит пожизненный семейный абонемент в «Барионикс».