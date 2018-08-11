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США теряют Турцию: Эрдоган ищет других союзников | 11 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    США теряют Турцию: Эрдоган ищет других союзников | 11 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Вертолет МЧС доставил троих туристов в Горно-Алтайскую больницу. Жители провинции Хомс получили помощь от России. Эрдоган обвинил США в неуважении суверенитета Турции. На московский фестиваль «Времена и Эпохи» приедут 200 участников из 20 стран.
    18:51 11 Августа 2018
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    Вертолет МЧС доставил троих туристов в Горно-Алтайскую больницу

    США теряют Турцию: Эрдоган ищет других союзников | 11 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Двое туристов-мужчин — из Новосибирска и Новокузнецка — сорвались при спуске с вершины Ак-Тру, это — одна из гор Северо-Чуйского хребта. Оба получили травмы и потеряли возможность передвигаться самостоятельно. На помощь к ним выдвинулась группа «Алтайского поисково-спасательного отряда» из лагеря сезонного поста. Они подготовили пострадавших к посадке на вертолёт МЧС, который отправился за ними из Красноярского авиационно-спасательного центра. Забрать пострадавших удалось быстро, а затем спасатели направились на помощь еще одному туристу — из Ижевска, который на высоте 3600 метров над уровнем моря получил травму ноги при восхождении на гору Белуха в Усть-Коксинском районе. Эвакуация прошла успешно, всех пострадавших доставили в Горно-Алтайск в республиканскую больницу.

    Жители провинции Хомс получили помощь от России

    США теряют Турцию: Эрдоган ищет других союзников | 11 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Жители сирийской провинции Хомс получили гуманитарную помощь от российских военных. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, накануне прошли две гуманитарные акции. В общей сумме мирному населению было передано почти 1,5 тысячи продовольственных наборов, общий вес которых превысил 5,5 тонн. Кроме того, была оказана помощь 13 семьям русской общины, оказавшимся в тяжелой ситуации. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 102 сирийцам, в том числе — 53 детям.

    Эрдоган обвинил США в неуважении суверенитета Турции

    США теряют Турцию: Эрдоган ищет других союзников | 11 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    США теряют Турцию. Действия Вашингтона против Анкары заставляют руководство последней искать себе других союзников. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в статье для New York Times. Эрдоган обвинил США в неуважении к суверенитету Турции и интересам турецкого народа. Он заявил, что в Вашингтоне должны перестать общаться с Анкарой в одностороннем порядке и осознать, что Анкара может начать искать новых друзей и союзников. Напомним, что 10 августа Дональд Трамп поднял пошлины на сталь (до 50%) и алюминий (до 20%) из Турции. В Анкаре заявили, что подготовят ответные меры.

    На московский фестиваль «Времена и Эпохи» приедут 200 участников из 20 стран

    США теряют Турцию: Эрдоган ищет других союзников | 11 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Порядка 200 иностранных участников станут частью московского исторического фестиваля «Времена и эпохи». Гости из Великобритании, Франции, Италии, Испании, Болгарии, Индии и других стран познакомят москвичей и туристов с костюмами, обычаями и традициями самых разных эпох. Восьмой фестиваль проходит с 10 по 22 августа на 30 площадках, реконструкторы из 20 стран представляют самые разные времена и эпохи, начиная от каменного века.
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