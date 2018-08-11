США теряют Турцию: Эрдоган ищет других союзников | 11 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Вертолет МЧС доставил троих туристов в Горно-Алтайскую больницу Двое туристов-мужчин — из Новосибирска и Новокузнецка — сорвались при спуске с вершины Ак-Тру, это — одна из гор Северо-Чуйского хребта. Оба получили травмы и потеряли возможность передвигаться самостоятельно. На помощь к ним выдвинулась группа «Алтайского поисково-спасательного отряда» из лагеря сезонного поста. Они подготовили пострадавших к посадке на вертолёт МЧС, который отправился за ними из Красноярского авиационно-спасательного центра. Забрать пострадавших удалось быстро, а затем спасатели направились на помощь еще одному туристу — из Ижевска, который на высоте 3600 метров над уровнем моря получил травму ноги при восхождении на гору Белуха в Усть-Коксинском районе. Эвакуация прошла успешно, всех пострадавших доставили в Горно-Алтайск в республиканскую больницу.

Жители провинции Хомс получили помощь от России Жители сирийской провинции Хомс получили гуманитарную помощь от российских военных. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон, накануне прошли две гуманитарные акции. В общей сумме мирному населению было передано почти 1,5 тысячи продовольственных наборов, общий вес которых превысил 5,5 тонн. Кроме того, была оказана помощь 13 семьям русской общины, оказавшимся в тяжелой ситуации. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 102 сирийцам, в том числе — 53 детям.

Эрдоган обвинил США в неуважении суверенитета Турции США теряют Турцию. Действия Вашингтона против Анкары заставляют руководство последней искать себе других союзников. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в статье для New York Times. Эрдоган обвинил США в неуважении к суверенитету Турции и интересам турецкого народа. Он заявил, что в Вашингтоне должны перестать общаться с Анкарой в одностороннем порядке и осознать, что Анкара может начать искать новых друзей и союзников. Напомним, что 10 августа Дональд Трамп поднял пошлины на сталь (до 50%) и алюминий (до 20%) из Турции. В Анкаре заявили, что подготовят ответные меры.