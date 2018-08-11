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Россия и Иран гарантируют невозможность появления сил НАТО на Каспии — эксперт
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    Россия и Иран гарантируют невозможность появления сил НАТО на Каспии — эксперт

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    Россия и Иран гарантируют невозможность появления сил НАТО на Каспии — эксперт

    Москва, 11 августа. Присутствие российского и иранского военного контингента на Каспии гарантирует невозможность появления в регионе сил НАТО. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

    По его словам, подписание документа о правовом статусе Каспия не повлияет на изменение сил в этом регионе.

    «Если исходить из того содержания документа, который был известен ранее, то кардинальных изменений военно-политической обстановки ожидать не стоит», — отметил Евсеев в беседе с ФБА «Экономика Сегодня».

    Американский контингент, который находятся на территории Киргизии, носит ограниченный характер. В Каспийской акватории нет верфей для размещений боевых кораблей. Максимум, что там может пришвартоваться – это военный катер. Кроме того российские власти перенесли военную базу в Каспийск из Астрахани, а также территорию Каспия патрулируют ВВС России с гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», отметил эксперт.

    «Преувеличивать проблему не стоит.  Действий России в военно-политической сфере более чем достаточно. Воды Каспийского моря патрулирует иранский эсминец «Джамаран», который является скорее фрегатом. С российской стороны там тоже есть фрегат под названием «Татарстан», считающийся флагманом Каспийской флотилии.», — заявил Евсеев.

    Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отметил, что в Астане планируют сотрудничать с Вашингтоном в коммерческих железнодорожных перевозках:  они необходимы для поддержки операций в Афганистане, о создании военных баз на Каспии речи не идет.

    Автор: Денис Коробейников
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