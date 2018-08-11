Приехавшая в Крым японская делегация пообещала «донести правду» о полуострове

Ялта, 11 августа. Японская делегация во главе с председателем неправительственной организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимурой прибыла в Крым с культурным визитом.

Кимура рассказал, что это уже десятый его визит в Крым. По его словам, Ялта является широко известным городом у японцев.

Японские музыканты, которые вошли в состав делегации, выступят на праздничном концерте, который посвящен дню города Ялта, добавил Кимура. Мероприятие состоится в субботу, 11 августа. Кроме того, глава делегации выразил надежду, что отношения между Японией и Ялтой с каждым годом будут только крепнуть, а японские туристы будут активнее посещать ялтинские курорты.

Кимура также рассказал, что ставит перед собой задачу донести до японцев правду о событиях в Крыму. По его словам, прошедший в 2014 году на полуострове референдум трактуется жителями Японии в ином ключе, сообщает РИА Новости.

«Наша задача заключается в донесении правды о сути происходящих событий в Крыму до японской общественности», — пообещал он.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Однако Киев не принимает решение крымчан и по-прежнему считает полуостров «своим». В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права проголосовали за воссоединение с РФ. Российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».