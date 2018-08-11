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Страны каспийской пятерки уладили все вопросы о правовом статусе Каспия
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    Страны каспийской пятерки уладили все вопросы о правовом статусе Каспия

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    Страны каспийской пятерки уладили все вопросы о правовом статусе Каспия

    Актау, 11 августа. Министры иностранных дел России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана пришли к консенсусу по вопросам взаимодействия на Каспии. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    В казахстанском городе Актау проходит совещание глав МИД прикаспийских стран. Переговоры министров проходят накануне саммита глав прикаспийских стран, который состоится 12 августа. На саммите будет подписана конвенция, регулирующая правовой статус Каспия.

    Абдрахманов отметил, что изначально позиции сторон по вопросам взаимодействия на Каспии были диаметрально противоположными, однако общими усилиями удалось урегулировать все противоречия.

    «Благодаря приложенным дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу, поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающихся взаимодействия на Каспийском море», — сказал Абдрахманов.

    Он также добавил, что главы МИД прикаспийских стран подготовили проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря, который будет подписан на саммите.

    Автор: Артем Никулин
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