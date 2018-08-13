Сирия: боевики разграбили древний район в провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 13 августа. В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео разрушенного боевиками района Тель Аль-Ашари в Даръа.

Этот район расположен в 16 км от административного центра провинции. Он состоит из многочисленных возвышенностей, которые открывают вид на реку Ярмук, красивую природу и живописные водопады.

В эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН глава Управления древностей и музеев провинции Даръа Мухаммад Ан-Насралла рассказал, что последние семь лет участники незаконных вооруженных формирований вели раскопки в этом районе. С помощью тяжелой техники и подрывов они похищали древние объекты из керамики и бронзы, а также различные артефакты, которые впоследствии контрабандой перевозили в другие страны.

Стоит отметить, что район Тель Аль-Ашари датируется третьим тысячелетием до нашей эры, он так же важен, как и Мари — город-государство, существовавшее на берегу реки Евфрат, или Эбла — древний семитский торговый город-государство.

В последний раз экспедиция в Тель Аль-Ашари проходила в 2010 году. Тогда в ходе раскопок было найдено три тысячи артефактов и 21 гробница. Ряд гробниц относятся к середине бронзового века, другие — к римскому периоду. Однако раскопки пришлось остановить из-за начала вооруженного конфликта в Сирии.

Напомним, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) при содействии ВКС РФ освободили регионы провинции Даръа от незаконных вооруженных формирований. В данный момент армия Дамаска проводит зачистку городов и населенных пунктов от так называемых спящих ячеек, сформированных из оставшихся в регионе джихадистов. Кроме того, бригады сирийских саперов прочесывают провинцию с целью ликвидации самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, оставленных террористами.