Сирия новости 11 августа 19.30: курды продолжают диверсии в Африне, САА отбила ключевую высоту в Эс-Сувейде

Сирия, 11 августа. Войска САР при помощи ВКС РФ отбили у ИГИЛ1 ключевую высоту к северо-востоку от Эс-Сувейды. Курды продолжают диверсии против протурецких сил в кантоне Африн. САА перекрыла движение по дороге Калаат Аль-Мадик – Скальбия на северо-западе Хамы из-за угрозы атаки боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перекрыли движение по дороге Калаат Аль-Мадик – Скальбия на северо-западе Хамы из-за угрозы атаки боевиков; при помощи ВКС РФ отбили у ИГИЛ ключевую высоту к северо-востоку от Эс-Сувейды

Курды: продолжают диверсии против радикалов ССА** и других протурецких группировок в кантоне Африн.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): утверждает, что группа террористов-смертников ИГ1 осуществила нападение на блокпосты армии САР вблизи Абу Кемаля.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): опасается ударов ВВС Сирии по объектам боевиков на востоке от Идлиба; направила военный конвой с подкреплением к городу Маарет ан-Нуман.

Провинция Алеппо

В предместьях города Африн вновь вспыхнули тяжелые столкновения между подпольными группами Отрядов народной самообороны (YPG) и протурецкой «Бригадой аль-Хамза» из состава Сирийской свободной армии (ССА), передает в соцсети Twitter (@LunaticRizgar) военный источник. Этот же источник также сообщает о том, что курдские группировки в рамках операции «Гнев оливок» ликвидировали члена другого союзного Анкаре формирования «Файлак аш-Шам». Это произошло в окрестностях населенного пункта Ширава, также находящегося на северо-западе провинции Алеппо. Таким образом, курды продолжают активную диверсионную деятельность на данном направлении, рассчитывая нанести турецким силам и их союзникам как можно больший урон.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиа-крыло «Исламского государства» Amaq News Agency утверждает, что группа террористов-смертников ИГИЛ осуществила нападение на блокпосты Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Абу Кемаль в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Тем не менее никаких официальных подтверждений данной информации и сведений о возможных раненых или убитых солдатах войск САР не поступало. Стоит, однако, отметить, что, несмотря на операцию США и курдских Демократических сил Сирии (SDF)**** на восточном берегу Евфрата, боевики ИГ до сих пор сохраняют широкое присутствие в этом регионе, что, действительно, представляет серьезную угрозу для объектов правительственных сил и мирных районов на западном побережье, прежде всего — в окрестностях стратегически значимых городов Меядин и Абу Кемаль.

Провинция Идлиб

К северо-западу от Серакиба замечены самолеты сирийских ВВС, которые, как предполагается, могут вскоре нанести серию авиаударов по передовым позициям «Джебхат Фатх аш-Шам» и других террористических бандгрупп на востоке провинции Идлиб. Информацию об этом опубликовал подконтрольный джихадистам канал в сети Twitter (@Sentry_Syria). Таким образом, истерия в рядах боевиков по поводу возможного скорого начала наступления правительственных сил САР и российских ВКС продолжает распространяться. Военные эксперты при этом отмечают, что исламисты сами провоцируют Дамаск на полномасштабные ответные действия своими регулярными обстрелами, в том числе в жилых кварталах, и атаками на объекты САА.

«Джебхат ан-Нусра», готовясь в боям с САА, стягивает тяжелую технику ближе к южной границе «Большого Идлиба». Канал в Twitter Qalaat Al Mudiq обнародовал снимки, на которых запечатлена часть военной колонны исламистов на пути в Маарет ан-Нуман.

Провинция Хама

Местный активист сообщил на своей странице в Twitter (@MahmodHamway), что правительственные войска САР перекрыли движение по дороге между городами Калаат Аль-Мадик и Скальбия на северо-западе от Хамы для гражданского транспорта. Очевидно, что данное решение было принято в связи с возросшей опасностью начала атаки боевиков, базирующихся у линии разграничения с САА в населенном пункте Калаат Аль-Мадик, в направлении Скальбии, подконтрольной сирийским подразделениям. Сейчас члены «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок продолжают стягивать силы в этот регион. В целом ситуация в Северной Хаме, в том числе в области Аль-Латамины, на этой неделе в значительной степени обострилась.

Провинция Эс-Сувейда

Военнослужащие САА при помощи ВКС России стремительно развивают успех в рамках противостояния разрозненным отрядам «Исламского государства» в пустынной местности к северо-востоку от Эс-Сувейды. По сообщению военного источника в Twitter (@watanisy), под контроль правительственных сил Сирии окончательно перешла очередная ключевая высота, расположенная к югу от города Ас-Сафа, — Тель Аль-Алям. Ранее войска САР, поддерживаемые боевой авиацией РФ, смогли полностью зачистить район плотины Аз-Зульф, равнину Аль-Кираа и ряд других территорий. Эксперты связывают активизацию деятельности «спящих ячеек» ИГИЛ на данном направлении с работой американских военных, дислоцирующихся чуть восточнее — на базе США у населенного пункта Ат-Танф.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)