«Петросян шутит смешнее»: Поклонская отреагировала на слова Порошенко об украинском флаге в Ялте

Москва, 11 августа. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала желание президента Украины Петра Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой.

Ранее Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook пост, посвященный Ялте. Президент назвал Ялту «жемчужиной» Крыма, пообещав поднять над городом украинский флаг, а также выразил надежду, что в Крыму будет звучать гимн Украины.

Поклонская назвала пустословием обещание поднять украинский флаг над Ялтой, а также предположила, что страницы Порошенко в социальных сетях ведет тролль.

«С завидной регулярностью он вторгается в информационное пространство в дни празднования юбилеев российских городов, обещая им, то украинский флаг, то гимн. На жителей городов России это не производит ровно никакого впечатления. Петросян шутит смешнее», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что Порошенко делает пустые обещания, чтобы отвлечь украинцев от экономических и социальных проблем, в которых погрязла Украина. Однако старания Порошенко напрасны, так как простые украинцы не могут не замечать повышения цен на газ в три раза, тотальной коррупции и войны в Донбассе, которая почти уничтожила страну.

«Руководству Украины пора бы заканчивать заниматься зомбированием своих граждан: простым людям несвойственно покидать реальность, ведь именно на них сегодня все еще держится Украина. История все расставит по своим местам, как это не раз уже было», — добавила Поклонская.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в 2014 году. В ходе голосования более 96% жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем.