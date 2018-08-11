РФ рассчитывает, что организаторы и спонсоры покушения на Мадуро будут найдены

Москва, 11 августа. Москва рассчитывает, что организаторы и спонсоры покушения на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро будут найдены, сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Российский дипломат назвала методы политической борьбы, которые используются венесуэльскими антиправительственными силами, «абсолютно неприемлемыми». По ее словам, они создают угрозу безопасности и стабильности развития не только Венесуэле, но всему латино-американскому региону.

«Мы рассчитываем, что расследование позволит установить не только его [покушения] организаторов, но и источники, а также каналы финансирования этого преступления», — цитирует РИА Новости Захарову.

Напомним, 4 августа было совершено покушение на Мадуро во время парада в Каракасе. Несколько беспилотников со взрывчаткой направились к трибуне, где находился венесуэльский лидер. В результате происшествия ранения получили семеро гвардейцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что общее число подозреваемых в покушении на президента Венесуэлы возросло до 25 человек.