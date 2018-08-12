Политика в России: кто они — кандидаты на пост мэра Москвы?

До единого дня голосования остается меньше месяца: ровно четыре недели. Он назначен на 9 сентября. Во всех регионах России интенсивно готовятся к выборам. Избирать в этом году предстоит семерых депутатов Государственной Думы, депутатов в органы законодательной власти в 17-ти и глав в 22-х субъектах РФ. Наибольшее число избирателей ожидается на участках Москвы: правом голоса обладают более семи миллионов двухсот тысяч человек. Кто же претендует на пост градоначальника столицы? Уделим гонке потенциальных мэров особое внимание.

Ровно месяц назад — 12 июля — почти все из имеющихся сегодня пяти кандидатов получили заветную регистрацию. Исключение составил лишь Михаил Балакин, которого Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 31 числа.

Михаил Балакин, к слову, числится временно не работающим. Сейчас он является депутатом Московской городской Думы, но на непостоянной основе. Кандидатом его выдвинул «Союз горожан», хотя сам претендент является членом ЛДПР.

Кроме того, Михаил Балакин являлся основным акционером ГК «СУ-155», в составе которой находились более 80 промышленных и строительных предприятий. С 2005 года Балакин входил в российский, а с 2010 в глобальный рейтинг Forbes. Сейчас предприятие объявлено банкротом. Четкая предвыборная программа Балакина пока не афишируется, но заявлено, что строиться она будет по наказам граждан, которые уже собирают волонтеры.

Следующий в списке — Михаил Дегтярев. Депутат Госдумы и председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а заодно и однопартиец Балакина. Дегтярев — член ЛДПР, от которой и был выдвинут. Его программу вполне можно назвать «колыбелью Москвы»: кандидат намерен решить парковочный вопрос, предоставлять москвичам бесплатное жилье, провести реновацию образовательного пространства и системы здравоохранения, а высотность новых построек ограничить пятью этажами, сохраняя, таким образом, исторический облик первопрестольной. О том, как это сделать, почти не говорится.

Следующий кандидат — от КПРФ — Вадим Кумин. Был депутатом Госдумы VI созыва, ныне же является председателем некоммерческой организации «Интернет-Пресса». Свою программу Кумин базирует на критике действующего руководства Москвы. Даже главная страница его кандидатского сайта пестрит выпадами в сторону конкурента. В программе, весьма детально описанной на том же сайте, значится множество пунктов, в которых претендент попытался охватить все сферы жизни москвичей: от проблем ЖКХ до, как обещает кандидат, честного и прозрачного бюджета.

Илья Свиридов — выдвиженец от «Справедливой России». Сегодня является председателем Совета депутатов муниципального округа Таганский города Москвы. Лейтмотивом его программы стала ностальгия по столице из годов, эдак, 90-х. Ну а базис для приверженца «левого движения» вполне очевиден: во главе угла мы снова видим недовольство тем, что есть сейчас, и желание радикально все поменять.

Примечательно, что, несмотря на вроде бы активную деятельность (по крайней мере, если говорить об агитации), москвичи не очень-то знают героев предвыборной гонки в лицо.

«Все ругают Собянина за то, что он ремонтирует что-то, строит эстакады — водители. Я — пешеход, и для меня все прекрасно. Я пользуюсь услугами такси, у такси — выделенные полосы. Я живу в районе, где сделали эстакаду, и теперь туда попадать проще. Мне нравится, как выглядит современная Тверская. Мне нравится, как приободрилась Москва и стала похожа на столицу. Убрали уродливые ларьки, поэтому мне в Москве год от года жить приятнее», — говорит Максим Чернецов.

«Сейчас Балакин, по моему, прочитал вот, если я не путаю. Ну пока я не решил, за кого, так что не могу сказать», — признается Валерий Шавернев.

«Кроме действующего? Из 155-го строительного управления, точно фамилию не скажу», — объясняет, что не знает других кандидатов, Вячеслав Бурзаев.

Что касается действующего градоначальника столицы, здесь волей-неволей возникают некие параллели с выборами президента России. Сергей Собянин на выборах мэра —единственный самовыдвиженец. Интенсивно работает его предвыборный штаб, новыми добровольцами пополняется и без того большая команда волонтеров. В его программе на первом месте стоит адресное, узконаправленное преобразование каждого района. Для составления плана действий волонтерами было собрано порядка 8 тысяч наказов от жителей. Более 800 уже реализованы, полторы тысячи легли в основу программы.

Но при этом сам мэр Москвы пока не был замечен за активной агитационной деятельностью или пиаром. Очевидно, действующие пока полномочия и обязанности отнимают немало времени.