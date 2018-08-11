Трамп проинформирован об инциденте с угнанным из аэропорта Сиэтла самолетом

Вашингтон, 11 августа. Американского президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте с угнанным самолетом в Сиэтле, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президента проинформировали об инциденте с угнанным самолетом из аэропорта в Сиэтле», — заявила она.

По словам пресс-секретаря, Трамп следит за развитием ситуации. Кроме того, федеральные власти помогают местным властям в расследовании инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудник Horizon Air угнал самолет из аэропорта Сиэтла. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет, на борту самолета пассажиров не было. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что угон самолета не связан с терроризмом.