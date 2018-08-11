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Появилось видео гибели парашютиста, врезавшегося в здание аэродрома в Подмосковье
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    Появилось видео гибели парашютиста, врезавшегося в здание аэродрома в Подмосковье

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    Парашютист разбился о здание аэродрома в Подмосковье

    Москва, 11 августа. Мужчина погиб в Серпуховском районе Подмосковье во время выполнения трюков. Прыгая с парашютом, он врезался в здание аэродрома.

    Инцидент произошел на территории аэродрома Большое Грызлово. Парашютист выполнял фигуру «свуп» и ошибся при определении высоты разворота. Он сделал ее на очень малой высоте, а когда понял свою ошибку, то попытался  развернуться в другую сторону. Мужчина ошибся с местом приземления и врезался в здание.

    От полученных травм он скончался на месте происшествия. По факту инцидента проводится проверка.

    Автор: Денис Коробейников
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