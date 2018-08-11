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ФСИН рассказала о состоянии здоровья осужденного Сенцова
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    ФСИН рассказала о состоянии здоровья осужденного Сенцова

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    ФСИН рассказала о состоянии здоровья осужденного Сенцова

    Москва, 11 августа. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России опровергла сообщение о резком похудении осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает пресс-служба ведомства.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Сенцов, который отбывает наказание в колонии в Ямало-ненецком автономном округе, якобы похудел на 30 килограммов с середины мая.

    В ФСИН пояснили, что Сенцов дал письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, а также на ежедневный прием препаратов, которые он принимает на регулярной основе.

    «На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — говорится в сообщении.  

    Ранее сестра режиссера на своей странице в социальной сети Facebook написала, что состояние Сенцова «катастрофически плохое». Однако по информации ФСИН, состояние здоровья осужденного оценивается медиками как удовлетворительное, также никаких показаний для экстренной госпитализации нет.

    Напомним, Сенцова задержали в 2014 году за подготовку терактов на территории Крыма. Суд приговорил режиссера к 20 годам лишения свободы. В середине мая этого года Сенцов объявил голодовку.

    Автор: Дарья Смолина
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