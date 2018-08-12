Сирия: ФАН публикует видео передачи гуманитарной помощи жителям Алеппо

Дамаск, 12 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео передачи сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) гуманитарной помощи жителям провинции Алеппо.

Акция прошла в четверг, 9 августа, в населенном пункте Телль-Рифъат. Всего было выдано порядка 650 продовольственных пакетов, общий вес которых достигает 2,8 тонн. Кроме того, 66 человек получили медицинскую помощь.

По информации источника ФАН, благотворительная акция ЦПВС прошла при содействии регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Цель мероприятия — помочь людям, чьи дома и личное имущество были уничтожены руками террористов. Всем пострадавшим будут выданы предметы домашнего обихода, продукты питания, медицинского обслуживания.

Отметим, что с начала военного конфликта в Сирии ЦПВС провел более 1800 гуманитарных акций, раздав мирным жителям 2888,16 тонн гуманитарного продовольствия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что семьям погибших военнослужащих в сирийском Алеппо в индивидуальном порядке были переданы школьные принадлежности.

По словам генерала-майора Алексея Цыганкова, представители российского ЦПВС провели гуманитарную акцию в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Касидия и Шейх-Ходер города Алеппо. Пятнадцать семей, оставшихся без главных кормильцев, получили продовольствие и комплекты школьных принадлежностей к началу нового учебного года.

Кроме того, накануне сотрудники ЦПВС привезли гуманитарную помощь жителям провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Благотворительные акции прошли в населенных пунктах Эль-Хусения и Ард-эль-Джабурин. В общей сложности мирное население получило 1,3 тысячи продовольственных наборов, вес которых достигал 5,6 тонн.