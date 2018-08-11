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В Минобороны РФ назвали единство народов России и Греции главным достоянием нашей истории
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    В Минобороны РФ назвали единство народов России и Греции главным достоянием нашей истории

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    В Минобороны РФ прокомментировали многолетнее сотрудничество России и Греции

    Афины, 11 августа. Главное наследие в истории России и Греции – это единство народов. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время фестиваля христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века», сообщается на сайт мероприятия.

    По его словам, подобные мероприятия объединяют жителей двух стран, а также являются мощным ресурсом для взаимопонимания людей. Панков отметил, что хорошие взаимоотношения между двумя странами стали возможны благодаря взаимовлиянию двух культур, духовной общности, православного мировоззрения, а также тесного переплетения исторических судеб.

    «Единство народов России и Греции — главное наследие и достояние нашей истории, — подчеркнул Панков. -Защитники Отечества знают и помнят ее, чтут воинские традиции, самоотверженно служат Родине. Братство народов, скрепленное единой историей и судьбой, мы сохраним и защитим», — заявил Панков.

    Напомним, что в этом году партнерство России и Греции ознаменовали две даты 25-летие подписания Договора о дружбе и сотрудничестве и 190-летие с момента установления дипломатических отношений.

    Автор: Денис Коробейников
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