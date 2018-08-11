Руководство ЦСКА назвало странным переход Еременко в «Спартак»

Москва, 11 августа. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев назвал переход Романа Еременко в «Спартак» странным и неожиданным.

Бабаев признался, что руководство клуба не расстроено тем фактом, что Еременко будет играть за красно-белых, однако было удивлено такому решению.

«Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным», — цитирует «Спорт-Экспресс» гендиректора ЦСКА.

Бабаев напомнил, что руководство московского клуба не стало накладывать на Еременко штрафные санкции, когда он попался на употреблении кокаина в 2016 году. По словам Бабаева, армейцы боролись за него в дисциплинарных органах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и поддерживали спортсмена.

Гендиректор ЦСКА рассказал, что, когда стало известно, что Еременко хочет вернуться в большой спорт, клуб зимой этого года начал вести переговоры о возобновлении контракта. По его словам, на определенном этапе, появилось ощущение, что обо всем уже принципиально договорились. Тем не менее Еременко принял решение играть за «Спартак», и, судя по всему, финансовый аспект вопроса сыграл ключевую роль в сделке, добавил Бабаев.

Напомним, 10 августа стало известно, что Еременко подписал контракт с московским «Спартаком». Он будет играть за красно-белых под номером 26.

Роман Еременко был дисквалифицирован в 2016 году на два сезона за употребление кокаина. С 2014 года он выступал за армейский клуб.