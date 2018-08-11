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Нападение медведя на любопытного жителя Якутии попало на видео
Происшествия
Нападение медведя на любопытного жителя Якутии попало на видео
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    Нападение медведя на любопытного жителя Якутии попало на видео

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    Нападение медведя на любопытного жителя Якутии попало на видео

    Москва, 11 августа. Медведь напал на человека на окраине города Нерюнгри в Якутии. Молодые люди на автомобиле заметили медвежонка на обочине дороги.

    Они остановились и вышли из машины, чтобы поближе разглядеть медвежонка. Один из мужчин решил привлечь внимание животного, чтобы поближе снять на видео медведя. Хищник не спеша приблизился к человеку, после чего бросился на него. Мужчина отскочил в сторону и не пострадал. После этого молодые люди решили больше не дразнить медведя и спешно уехали.

    Стоит отметить, что похожий инцидент произошел накануне в центре Архангельска. Медведь разгуливал в центре Архангельска, в районе торгового центра на улице Гайдара. Прохожий заметил медведя и решил запечатлеть его на камеру мобильного телефона, однако хищник набросился на мужчину. Любопытного прохожего спасли сотрудники ГИБДД, которые оказались рядом в этот момент. Один из инспекторов совершил несколько выстрелов в воздух, однако медведя это не остановило, полицейскому пришлось выстрелить в медведя, в результате чего хищник был обезврежен.

     


     

    Автор: Артем Никулин
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