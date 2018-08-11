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«Вызывают много вопросов»: в Германии прокомментировали новые санкции против России
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    «Вызывают много вопросов»: в Германии прокомментировали новые санкции против России

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    «Вызывают много вопросов»: в Германии прокомментировали новые санкции против России

    Германия, 11 августа. Новые санкции США в адрес России вызывают много вопросов. Об этом заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль в беседе с журналистами.

    Он отметил, что у него нет уверенности в том, что обвинения, которые выдвигают США, когда-то были доказаны. 

    «Я юрист, и поэтому я придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом», — заявил Вайль журналистам РИА Новости.

    Он отметил, что в Германии хотят сотрудничать с Россией, а не применять к ней новые санкции.

    8 августа американские власти объявили о новых санкциях США против России из-за якобы использования химоружия при отравлении Скрипалей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал увязку новых санкций и инцидента в Солсбери незаконным.А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что новый предлог для санкций является надуманным.
     

    Автор: Денис Коробейников
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