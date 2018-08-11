Российский турист утонул в грузинском Поти

Тбилиси, 11 августа. Российский турист, отдыхая в грузинском Поти, утонул в Черном море, сообщила тбилисская телекомпания Imedi.

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спасли 9 августа несколько местных жителей и иностранцев в разных расположенных на черноморском побережье курортах местных жителей и иностранцев, которые купались в море во время шторма. По информации ведомства, в Малтакве (около Поти) спасли молодую россиянку. С ней был молодой человек, но его спасатели в тот день не нашли. Спустя пару дней тело мужчины выбросило на берег.

Как сообщает телеканал, тело российского туриста доставили в Поти.