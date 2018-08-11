Росгвардия получит уникальную разведмашину «Сурдинка»

Москва, 11 августа. Центр инженерно-технического обеспечения Росгвардии создаст инженерную машину разведки и разминирования под шифром «Сурдинка». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Разработка автомобиля разведки и разминирования для Росгвардии будет завершена до конца ноября 2019 года. Инженерная машина будет способна осуществлять поиск боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Машина будет представлять собой бронированный автомобиль. Машину будет оснащена противоминной защитой, а также оборудованием для определения координат и блокировки радиоканалов.

Экипаж инженерного автомобиля будет состоять из двух человек: механик-водитель и командир-оператор. Кроме того, в составе боевого расчета будет группа разведки и разминирования, в которую входят четыре сапера и кинолог с собакой.