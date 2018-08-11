Меню
Россия
Росгвардия получит уникальную разведмашину «Сурдинка»
Спорт
Руководство ЦСКА назвало странным переход Еременко в «Спартак»
Следующая новость
Загрузка...

    Росгвардия получит уникальную разведмашину «Сурдинка»

    31

    Росгвардия получит уникальную разведмашину «Сурдинка»

    Москва, 11 августа. Центр инженерно-технического обеспечения Росгвардии создаст инженерную машину разведки и разминирования под шифром «Сурдинка». Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

    Разработка автомобиля разведки и разминирования для Росгвардии будет завершена до конца ноября 2019 года. Инженерная машина будет способна осуществлять поиск боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Машина будет представлять собой бронированный автомобиль. Машину будет оснащена противоминной защитой, а также оборудованием для определения координат и блокировки радиоканалов.

    Экипаж инженерного автомобиля будет состоять из двух человек: механик-водитель и командир-оператор. Кроме того, в составе боевого расчета будет группа разведки и разминирования, в которую входят четыре сапера и кинолог с собакой.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.