Кальян, дорогой коньяк, шестеро охранников: агенты Бузовой раскрыли детали ее райдера

Москва, 11 августа. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова требует от организаторов ее выступлений пятизвездочный отель, кальян со вкусом грейпфрута и дорогой коньяк.

Как пишет StarHit.ru, организаторы готовы исполнить практически любые капризы Бузовой ради прибыли, которую им приносит звезда. Агенты певицы раскрыли детали ее райдера.

Например, 32-летняя артистка хочет жить в пятизвездочном отеле с включенными завтраками. В гримерке ее должны ждать кальян со вкусом грейпфрута, коньяк, стоимость которого должна быть не менее пяти тысяч рублей, а также бутылки с энергетиком и средства по уходу за волосами.

Особое внимание Бузова уделяет безопасности: сопровождать ее всегда должны два охранника, а во время выступления их число вырастает в три раза.

Средний гонорар певицы за концерт достигает 1,5 миллиона рублей, однако организаторы мероприятий довольны – все концерты с ее участием проходят с аншлагом и полностью окупаются.