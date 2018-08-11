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iPhone взорвался после замены аккумулятора перед лицом у жительницы Китая
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    iPhone взорвался после замены аккумулятора перед лицом у жительницы Китая

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    iPhone взорвался после замены аккумулятора перед лицом у жительницы Китая

    Москва, 11 августа. В салоне автомобиля перед лицом автоледи взорвался iPhone с замененным аккумулятором. Инцидент произошел в Китае, передает Daily Mail.

    Женщина была за рулем автомобиля, а ее смартфон лежал на приборной панели. Внезапно iPhone взорвался, но женщина продолжила движение. Спустя несколько секунд ее гаджет загорелся, и автоледи остановила автомобиль.

    Муж женщины рассказал, что с ней все в порядке, никаких травм она не получила, однако сильно испугалась. Причиной взрыва iPhone оказался некачественный аккумулятор, который заменили в не авторизованном Apple сервисном центре.

    Автор: Дарья Смолина
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