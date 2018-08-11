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Фанаты Kiss осквернили статую XII века в Испании
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    Фанаты Kiss осквернили статую XII века в Испании

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    Фанаты Kiss осквернили статую XII века в Испании

    Мадрид, 11 августа. Неизвестные нарисовали на мраморной статуе XII века в соборе Сантьяго-де-Компостела кошачью морду, сообщает Twitter испанской полиции.

    Инцидент произошел 6 августа. В этот день в храм прибыли паломники, которые увидели нанесенное на статую изображение. Стражи порядка предполагают, что к вандализму причастны фанаты американской рок-группы KISS. Нарисованное изображение напоминает сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера, кроме того, на теле статуи выведена надпись KISS.

     

    Для поиска вандалов стражи порядка обратились к пользователям социальной сети Twitter. 

    «Помогите нам найти человека или людей, ответственных за это. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и цинизма, вандализм также является преступлением», — написали полицейские.

    Отметим, что за подобное преступление вандалам грозит штраф до 150 тысяч евро.

    Автор: Денис Коробейников
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