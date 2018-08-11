Фанаты Kiss осквернили статую XII века в Испании

Мадрид, 11 августа. Неизвестные нарисовали на мраморной статуе XII века в соборе Сантьяго-де-Компостела кошачью морду, сообщает Twitter испанской полиции.

Инцидент произошел 6 августа. В этот день в храм прибыли паломники, которые увидели нанесенное на статую изображение. Стражи порядка предполагают, что к вандализму причастны фанаты американской рок-группы KISS. Нарисованное изображение напоминает сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера, кроме того, на теле статуи выведена надпись KISS.

Для поиска вандалов стражи порядка обратились к пользователям социальной сети Twitter.

«Помогите нам найти человека или людей, ответственных за это. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и цинизма, вандализм также является преступлением», — написали полицейские.

Отметим, что за подобное преступление вандалам грозит штраф до 150 тысяч евро.