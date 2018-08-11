Фанаты Kiss осквернили статую XII века в Испании
Мадрид, 11 августа. Неизвестные нарисовали на мраморной статуе XII века в соборе Сантьяго-де-Компостела кошачью морду, сообщает Twitter испанской полиции.
Инцидент произошел 6 августа. В этот день в храм прибыли паломники, которые увидели нанесенное на статую изображение. Стражи порядка предполагают, что к вандализму причастны фанаты американской рок-группы KISS. Нарисованное изображение напоминает сценический грим барабанщика группы Эрика Сингера, кроме того, на теле статуи выведена надпись KISS.
What an idiot!— Claudio Navarro (@TacticaTeam) August 7, 2018
Vandalized a figure of the cathedral of Santiago de Compostela in Spain as a member of the band KISS.
The image is declared a World Heritage Site by Unesco.#sculpture #vandalism #WorldHeritageSite #Unesco #santiagodecompostela #spain #galicia #kiss #CNN pic.twitter.com/WTMrGAKVpV
Для поиска вандалов стражи порядка обратились к пользователям социальной сети Twitter.
«Помогите нам найти человека или людей, ответственных за это. Помимо демонстрации полного отсутствия уважения и цинизма, вандализм также является преступлением», — написали полицейские.
Отметим, что за подобное преступление вандалам грозит штраф до 150 тысяч евро.