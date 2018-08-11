«Стоит приличных денег»: Царев объяснил, почему США добровольно не уйдут с Украины

Москва, 11 августа. Президент Украины Петр Порошенко «заработал» более 20 миллиардов долларов на контрабанде и коррупционных схемах при закупках вооружения для ВСУ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

По его словам, Порошенко является одним из самых богатых людей в Европе, потому не стоит его списывать со счетов, несмотря на низкий уровень электоральной поддержки.

«Очень серьезный игрок Петр Порошенко. Мы с ребятами сидели, считали, сколько он уже собрал денег с олигархов, с различных схем, с контрабанды, с поставок в армию — получилось около 20 миллиардов долларов. Он самый богатый человек в Европе», — сказал Царев.

Экс-депутат также добавил, что нынешние украинские власти и их американские покровители добровольно не уйдут с Украины. По его словам, США используют Киев для давления на Россию, а также имеют свои интересы в сфере транспортной инфраструктуры и промышленности Украины.

«Американцы цепляются за Украину, они рассчитывают на нее не только как на фактор давления на Россию, но и как достаточно серьезный актив. Украинский чернозем, порты, железные дороги, атомная промышленность, энергетика — это все стоит приличных денег», — отметил Царев.

Стоит отметить, что к настоящему моменту рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до отметки 8,3%. Согласно данным украинской социологической группы «Рейтинг», 50,4% граждан Украины не стали бы голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшие дни, передает «ПолитНавигатор».