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«Надеюсь, это не испортит вам день»: опубликован разговор диспетчеров с угонщиком самолета в Сиэтле
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    «Надеюсь, это не испортит вам день»: опубликован разговор диспетчеров с угонщиком самолета в Сиэтле

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    «Надеюсь, это не испортит вам день»: опубликован разговор диспетчеров с угонщиком самолета в Сиэтле

    Москва, 11 августа. В Сети опубликованы расшифровки переговоров диспетчеров с угонщиком самолета Horizon Q400 в американском Сиэтле.

    Первое время после угона преступник вел себя спокойно и даже шутил о том, что, возможно, ему предложат стать пилотом, если он сможет успешно приземлиться. Однако позже разговор перешел в более серьезный тон.

    «Я вообще-то не планировал приземляться», — признался он и добавил, что не умеет это делать.

    По словам угонщика, он «всего лишь сломленный парень». Он пояснил, что надеялся ощутить в воздухе «момент безмятежности».

    «Есть много людей, для которых я важен, — констатировал он. — Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения».

    Собеседники пытались объяснить молодому человеку, как посадить самолет, а также отговаривали от выполнения опасных маневров в небе.

    «Мне жаль, — заключил мужчина. — Я надеюсь, это не испортит вам день».

    Напомним, 20-летний механик Horizon Air по имени Рик угнал самолет. Через 15 минут после вылета воздушное судно потерпело крушение.

    Автор: Катерина Иванова
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