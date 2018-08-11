Полиция не нашла связи взрыва в Солсбери и инцидентов с отравляющим веществом

Москва, 11 августа. Инциденты с отравляющим веществом не имеют отношения к взрыву на военном заводе, расположенном поблизости от британского города Солсбери, сообщили в субботу сотрудники местной полиции.

«Инциденты не связаны со взрывом в пятницу, в отношении которого проводится расследование», — сообщили правоохранители телеканалу Sky News.

Взрыв на британском заводе по производству оборудования для самолетов и кораблей вооруженных сил страны прогремел накануне, 10 августа. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил серьезные травмы и находится в критическом состоянии. От химической лаборатории «Портон-Даун», которая занимается расследованием инцидентов в Солсбери и Эймсбери, здание завода отделяют 4,8 километра.

В марте в британском Солсбери у одного из торговых центров в бессознательном состоянии были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое якобы могло быть произведено в России.

Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву. При этом британская сторона не допускает российских коллег к расследованию так называемого «дела Скрипалей». Москва рассматривает голословные обвинения Лондона как провокацию.

Новый случай с отравляющим веществом в Британии произошел 4 июля в городе Эймсбери, когда в критическом состоянии в больницу были доставлены два человека. Как сообщала британская полиция, они «оказались под воздействием неизвестного вещества». В Лондоне утверждают, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая в Эймсбери женщина скончалась.