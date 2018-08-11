«Не повторять ошибок с «Молотом»: в Киеве обнаружили проблему в новейшем оружии Украины

Киев, 11 августа. Новая самоходная гаубица «Богдана» должна пройти полный цикл испытаний, чтобы не повторить ошибки миномета «Молот», написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский военный журналист Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, новая гаубица уже прошла определенный цикл испытаний, однако пока еще не принята на вооружение. Тем не менее журналист считает, что, если Киев все же примет решение о принятии «Богданы» на вооружение, она должна пройти полный цикл испытаний.

«Чтобы не повторять ошибок с минометом «Молот», «Богдана» должна пройти полный цикл войсковых испытаний», — заявил он.

Кроме того, считает Бутусов, перед серийным запуском установки конструкторы должны внести изменения, установленные в ходе опытной эксплуатации.

Журналист обнаружил еще одну серьезную проблему в новейшем оружии Украины — отсутствие серийного производства снарядов 155 мм, которые использует установка. Он уточнил, что стрельбы на испытании проводились с применением закупленных у государств-членов НАТО снарядов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что в стране проходят испытания новой гаубицы «натовского 155-мм калибра» «Богданы». Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов считает, что украинская «новинка» является аналогом буксируемой крупнокалиберной гаубицы, которую впоследствии признали неэффективной для боевого применения.