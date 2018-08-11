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Авиадебошир, пытавшийся прорваться в кабину пилотов, стал фигурантом уголовного дела
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    Авиадебошир, пытавшийся прорваться в кабину пилотов, стал фигурантом уголовного дела

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    Авиадебошир, пытавшийся прорваться в кабину пилотов, стал фигурантом уголовного дела

    Москва, 11 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против авиадебошира, который после снятия с рейса Хабаровск – Красноярск сломал скамейку в дежурной части аэропорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился дать жесткую оценку инциденту.

    «По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщила в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Она уточнила, что по поручению Бастрыкина сотрудники ведомства тщательно разберутся в произошедшем и дадут принципиально жесткую правовую оценку действиям устроившего дебош пассажира.

    По словам Петренко, нарушитель был задержан в Красноярске, в ближайшее время его доставят в Хабаровск для избрания меры пресечения.

    34-летний житель Хабаровского края устроил дебош на борту вылетавшего в Красноярск самолета 9 августа. Он вел себя агрессивно и пытался проникнуть в кабину пилотов, когда воздушное судно готовилось ко взлету. Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурное отделение МВД РФ в аэропорту Хабаровска. Там он сломал скамейку и оскорблял полицейских.

    Автор: Василий Котов
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