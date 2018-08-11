Меню
Политика
Эрдоган: США рискуют окончательно потерять Турцию
Спорт
Руководство ЦСКА назвало странным переход Еременко в «Спартак»
Следующая новость
Загрузка...

    Эрдоган: США рискуют окончательно потерять Турцию

    823

    Эрдоган: США рискуют окончательно потерять Турцию

    Анкара, 11 августа. Действия США против Турции вынуждают  Анкару искать для себя других союзников. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в статье для New York Times.

    «США рискуют окончательно потерять Турцию. Угрозы, санкции и издевательство в отношении Турции не сработают, такие действия лишь усилят нашу решимость»,  — сообщил он в статье.

    Эрдоган обвинил США в неуважении к суверенитету Турции и интересам турецкого народа. В качестве примера он привел реакцию Вашингтона на попытку госпереворота в стране в июле 2016 года. Тогда в Вашингтоне призвали к стабильности в Турции, вместо того, чтобы встать на сторону турецкой демократии, отметил он.

    Турецкий президент заявил, что в Вашингтоне должны перестать общаться с Анкарой в одностороннем порядке и осознать, Анкара может начать искать новых друзей и союзников.

    «Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричным», — сообщил турецкий лидер.

    Напомним, что 10 августа Дональд Трамп поднял пошлины на сталь( до 50%) и алюминий (до 20%) из Турции. В Анкаре заявили, что подготовят ответные меры.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.