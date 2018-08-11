Эрдоган: США рискуют окончательно потерять Турцию

Анкара, 11 августа. Действия США против Турции вынуждают Анкару искать для себя других союзников. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в статье для New York Times.

«США рискуют окончательно потерять Турцию. Угрозы, санкции и издевательство в отношении Турции не сработают, такие действия лишь усилят нашу решимость», — сообщил он в статье.

Эрдоган обвинил США в неуважении к суверенитету Турции и интересам турецкого народа. В качестве примера он привел реакцию Вашингтона на попытку госпереворота в стране в июле 2016 года. Тогда в Вашингтоне призвали к стабильности в Турции, вместо того, чтобы встать на сторону турецкой демократии, отметил он.

Турецкий президент заявил, что в Вашингтоне должны перестать общаться с Анкарой в одностороннем порядке и осознать, Анкара может начать искать новых друзей и союзников.

«Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричным», — сообщил турецкий лидер.

Напомним, что 10 августа Дональд Трамп поднял пошлины на сталь( до 50%) и алюминий (до 20%) из Турции. В Анкаре заявили, что подготовят ответные меры.