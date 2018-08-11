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ДНР назвала комбрига ВСУ, виновного в полном уничтожении трех домов в Горловке под обстрелом
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    ДНР назвала комбрига ВСУ, виновного в полном уничтожении трех домов в Горловке под обстрелом

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    ДНР назвала комбрига ВСУ, виновного в полном уничтожении трех домов в Горловке под обстрелом

    Донецк, 11 августа. Начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов назвал комбригов ВСУ, которые отдали приказы на обстрел региона.

    В ДНР установили личности украинских силовиков, которые виновны в обстрелах ДНР. Как пояснили военные источники, они отдали приказы на открытие огня.

    «Боевики 24-й отдельной механизированной бригады, под предводительством военного преступника Валерия Гудзя выпустили по Горловке 70 мин калибром 120 и 82-мм, также велся огонь из БМП», — констатировал Безсонов.

    Также, по данным оперативного командования, Андрей Гнатов отдал приказ 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ выпустить 22 мины калибром 120-мм по Коминтернову и Ленинскому, а также открыть огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

    ДНР назвала комбрига ВСУ, виновного в полном уничтожении трех домов в Горловке под обстрелом

    За прошедшие сутки украинская армия шесть раз нарушила режим прекращения огня в ДНР. По республике было выпущено почти 200 боеприпасов. В результате обстрелов сгорели три дома в поселке Шахты 6/7 в Горловке.

    Автор: Катерина Иванова
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