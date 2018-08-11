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Весь мир
Агроконцерн в США заставили выплатить 290 млн долларов заболевшему раком садовнику
Весь мир
Агроконцерн в США заставили выплатить 290 млн долларов заболевшему раком садовнику
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    Агроконцерн в США заставили выплатить 290 млн долларов заболевшему раком садовнику

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    Агроконцерн в США заставили выплатить 290 млн долларов заболевшему раком садовнику

    Москва, 11 августа. В США суд обязал агроконцерн Monsanto выплатить заболевшему раком садовнику компенсацию в размере порядка 290 миллионов долларов. В развитии заболевания мужчина обвинил компанию, образование опухоли, по его словам, спровоцировали производимые Monsanto гербициды.

    Иск в отношении агроконцерна подал бывший садовник из города Бениша, расположенного в американском штате Калифорния, передает телеканал KPIX 5. Суд в Сан-Франциско встал на сторону пострадавшего.

    «Судья обязал Monsanto выплатить Ли Джонсону, страдающему от неизлечимой лимфомы Ходжкина, около 290 миллионов долларов за ущерб», — говорится в сообщении телеканала.

    Джонсон утверждает, что распылял гербицид «Раундап» около 20-30 раз в год и дважды подвергся воздействию химиката. Садовник хотел связаться с Monsanto, однако после его обращений по горячей линии мужчине не перезванивали.

    При этом Monsanto собирается обжаловать вердикт. По словам адвоката компании, за 40 лет работы с данным гербицидом опасность возникновения рака установлена не была.

    Автор: Василий Котов
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