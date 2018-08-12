Меню
Весь мир
Сирия: САА преследует боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора — видео ФАН
Политика
Вперед к глупости и за ее пределы: Джим Керри отреагировал на планы Трампа создать космические войска США
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА преследует боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора — видео ФАН

    228

    Сирия: САА преследует боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора — видео ФАН

    Дамаск, 12 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) преследуют подпольные группы боевиков, действующие в районе провинции Дейр-эз-Зор, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

    В ходе прочесывания районов неподалеку от населенных пунктов Аль-Файза и Аль-Тама сирийские войска обнаружили туннели и ямы, которые использовались террористическими организациями для выживания. Всего военными правительственной армии было прочесано порядка 5800 км. Им удалось дойти вплоть до административных границ провинции Хомс. В данный момент войска САА продолжают расчистку освобожденных районов Дейр-эз-Зора, чтобы отбить желание у террористов, скрывающихся в пустынях Хомса, вернуться обратно.

    В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

    Напомним, что в результате штурма позиций запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в пустынях к юго-западу от города Меядин сирийским правительственным войскам удалось получить контроль над районом между месторождением Аль-Вард, населенными пунктами Аль-Муайзила, Аль-Тама и Аль-Файза. В общей сложности, САА расчистила 40 км сирийской земли.

    Тем временем, представители «Демократических сил Сирии» объявили о завершении второго этапа военной операции «Буря Джазиры», которая проходит в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор. Согласно заявлениям SDF, курдские формирования зачистили от ИГ1  всю территорию пустыни к востоку от Евфрата. Кроме того, ими была взята под контроль сирийско-иранская граница вплоть до населенного пункта Багуз-Тахтани. Тем не менее, курдские формирования не способны контролировать захваченные территории. Например, джихадисты с легкостью выбили силы SDF с территории нефтяной скважины Аль-Малях, которую захватили курды в 2017 году.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.