Сирия: САА преследует боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора — видео ФАН

Дамаск, 12 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) преследуют подпольные группы боевиков, действующие в районе провинции Дейр-эз-Зор, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В ходе прочесывания районов неподалеку от населенных пунктов Аль-Файза и Аль-Тама сирийские войска обнаружили туннели и ямы, которые использовались террористическими организациями для выживания. Всего военными правительственной армии было прочесано порядка 5800 км. Им удалось дойти вплоть до административных границ провинции Хомс. В данный момент войска САА продолжают расчистку освобожденных районов Дейр-эз-Зора, чтобы отбить желание у террористов, скрывающихся в пустынях Хомса, вернуться обратно.

В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

Напомним, что в результате штурма позиций запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в пустынях к юго-западу от города Меядин сирийским правительственным войскам удалось получить контроль над районом между месторождением Аль-Вард, населенными пунктами Аль-Муайзила, Аль-Тама и Аль-Файза. В общей сложности, САА расчистила 40 км сирийской земли.

Тем временем, представители «Демократических сил Сирии» объявили о завершении второго этапа военной операции «Буря Джазиры», которая проходит в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор. Согласно заявлениям SDF, курдские формирования зачистили от ИГ1 всю территорию пустыни к востоку от Евфрата. Кроме того, ими была взята под контроль сирийско-иранская граница вплоть до населенного пункта Багуз-Тахтани. Тем не менее, курдские формирования не способны контролировать захваченные территории. Например, джихадисты с легкостью выбили силы SDF с территории нефтяной скважины Аль-Малях, которую захватили курды в 2017 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.