Клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера приговорили в США к 42 годам тюрьмы

Москва, 11 августа. Американский суд приговорил к 42 годам тюрьмы клоуна-убийцу с перчаткой как у Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов», сообщает телеканал Denver 7.

Злоумышленник с клоунским макияжем и перчаткой с лезвиями длинной несколько сантиметров напал на 29-летнего мужчину. Осужденный рассказал, что молодой человек украл у него скутер и угрожал ему, поэтому схватил его. Однако то, что он нанес молодому человеку смертельные ранения, преступник не заметил.

Убийство произошло около минимаркета в американском Денвере в мае прошлого года. Отмечается, что максимальный срок, который могу получить мужчина, составляет 48 лет тюрьмы.