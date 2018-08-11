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Клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера приговорили в США к 42 годам тюрьмы
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    Клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера приговорили в США к 42 годам тюрьмы

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    Клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера приговорили в США к 42 годам тюрьмы

    Москва, 11 августа. Американский суд приговорил к 42 годам тюрьмы клоуна-убийцу с перчаткой как у Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов», сообщает телеканал Denver 7.

    Злоумышленник с клоунским макияжем и перчаткой с лезвиями длинной несколько сантиметров напал на 29-летнего мужчину. Осужденный рассказал, что молодой человек украл у него скутер и угрожал ему, поэтому схватил его. Однако то, что он нанес молодому человеку смертельные ранения, преступник не заметил.

    Убийство произошло около минимаркета в американском Денвере в мае прошлого года. Отмечается, что максимальный срок, который могу получить мужчина, составляет 48 лет тюрьмы.

    Автор: Дарья Смолина
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