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ФСО требует от Ярмольника 800 тыс. рублей за разбитый в ДТП Mercedes
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    ФСО требует от Ярмольника 800 тыс. рублей за разбитый в ДТП Mercedes

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    ФСО требует от Ярмольника 800 тыс. рублей за разбитый в ДТП Mercedes

    Москва, 11 августа. Федеральная служба охраны России требует от актера Леонида Ярмольника выплатить более 800 тысяч рублей за поврежденную в ДТП ведомственную иномарку. Соответствующий иск ФСО подала на актера в Хамовнический суд Москвы.

    Как следует из иска, авария произошла по вине актера 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте. В ДТП столкнулись четыре автомобиля, среди них был принадлежащий ведомству Mercedes.

    По словам пресс-секретаря Хамовнического суда Ольги Мышеловой, машина была отремонтирована в специализированной организации, где обслуживаются автомобили ФСО. Часть затрат на ремонт покрыла страховка, однако ведомству пришлось дополнительно заплатить еще более 800 тысяч рублей. Эту сумму ФСО просит взыскать с Ярмольника, передает агентство городских новостей «Москва».

    Ярмольник подтвердил, что ФСО подала на него в суд. Актер утверждает, что ранее данных требований к нему служба не предъявляла. Ярмольник отметил, что к судебному процессу готов, в настоящее время делом занимается адвокат актера.

    Автор: Василий Котов
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