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Убийство жителя Москвы попало на камеры видеонаблюдения
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    Убийство жителя Москвы попало на камеры видеонаблюдения

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    Убийство жителя Москвы попало на камеры видеонаблюдения

    Москва, 11 августа. Словесный конфликт двух москвичей привел к поножовщине. Вооруженный большим ножом мужчина убил другого на Таллинской улице.

    Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как раздетый по пояс мужчина пытается забежать в подъезд. Сзади его настигает преследователь и бьет большим ножом в область груди. Пострадавший не сразу понимает что произошло, хватается за рану, а потом падает на асфальт. Приятели раненого мужчины вызвали скорую, однако пострадавший скончался до приезда врачей, сообщает «Пятый канал».

     

    Стражи порядка задержали 30-летнего подозреваемого. Кроме ножа у него изъяли пневматический пистолет. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

    Автор: Денис Коробейников
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