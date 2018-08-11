«Люди ездят проверить, все ли там целое»: в Киеве объяснили очереди украинцев на границе с Крымом

Киев, 11 августа. Заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Гримчак попытался объяснить очереди из украинцев, которые стоят на границе с Крымом.

В Киеве продолжают отрицать тот факт, что украинцы ездят в Крым, причем, на границе с полуостровом стоят целые очереди из автомобилей с украинским номерами.

«Мы не спрашиваем, с какой целью люди ездят в Крым», — заявил Гримчак.

Он предположил, что у граждан Украины на полуострове могли остаться родственники и знакомые.

«У кого там было жилье, люди ездят проверить, все ли там целое и тому подобное. Но, насколько я знаю, количество туристов даже после строительства моста и, учитывая то, что из Украины можно легко туда ездить, не увеличивается, — заверил украинский министр. — В Крым если и ездят, то больше россияне, если россияне, то не богатые, а бюджетники и так далее. Я не уверен, что наши люди ездят».

Кроме того, по данным Гримчака, социологи провели опрос и выяснили, что от 60 до 80% украинцев якобы не хотят возвращаться в Крым даже после его гипотетического вхождения с состав Украины.

Ранее крымский журналист Олег Крючков заснял на видео очередь из автомобилей с украинскими номерами, которые стоят на КПП «Чонгар».

Четыре год назад жители Крыма отказались принять новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота. В республике организовали референдум, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались за вхождение в состав России.

Однако украинские власти отказались признать это решение крымчан и объявили полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». В свою очередь в Москве подчеркнули, что Крым является частью России, и этот вопрос закрыт.