За «хохла» сразу в бан, за нацизм — ждали три года: в Латвии отреагировали на закрытие страницы легиона Waffen SS в Facebook

Случилось необыкновенное: в Facebook после трех лет активного существования группы о латышском добровольческом легионе SS вдруг прозрели и закрыли страницу, на которую было подписано 3300 человек. Это их глубоко опечалило, а вот латвийских журналистов и правозащитников, с которыми пообщался корреспондент Федерального агентства новостей, порадовало и одновременно удивило: пресловутая толерантность Facebook в отношении многих из них часто не действует.

«Желание обелить легионеров — это реабилитация нацизма»

Один из администраторов группы «Foto un stāsti par Latviešu leģionu un Latviešu karavīriem 2 PK» («Фото и рассказы о Латышском легионе и Латышских солдатах Второй мировой») Марис Юрциньш рассказал порталу Delfi, что за три года были опубликованы сотни записей, что задача группы заключалась в популяризации темы легиона в Латвии, чтобы показать, что они не были никакими преступниками и фашистами. По словам Юрциньша, часть опубликованных материалов удалось спасти, но часть — пропала, поэтому он направил жалобу в Facebook, но ответа пока не получил.

А вот лидер движения «За родной язык», публицист Владимир Линдерман (обвиняется Полицией безопасности сразу по трем статьям уголовного кодекса Латвии) признался, что узнал о существовании подобной страницы в Facebook только сегодня в связи с ее закрытием.

«Никогда не видел эту страницу, не знаю, что они публиковали, но в принципе считаю, что администрация Facebook сделала благое дело, — заявил Линдерман — И хотя я несколько удивлен, что такая страница существовала (чего только сейчас не бывает), нельзя допускать распространение нацистской идеологии в социальных сетях. Желание обелить легионеров — это реабилитация нацизма, которая нужна для того, чтобы оправдать нынешнюю неонацистскую политику властей Латвии».

За что банят в Facebook

Известного в Латвии публициста, главного редактора портала Imhoclub Юрия Алексеева (обвиняется Полицией безопасности по двум статьям уголовного кодекса Латвии) также порадовал факт прикрытия эсэсовской страницы. У Юрия два аккаунта в Facebook, так как первый постоянно банят.

Юрий, в частности, объяснил, что страницы в соцсети блокируют за употрбеление слов «укры», «хохлы», «пиндосы», как и за любое другое неуважительное определение национальности. Но не только...

«Первую мою страницу блокируют за слова «укры», которые я употреблял еще 3–5 лет назад, — рассказывает Юрий Алексеев. — Кто-то выискивает в поисковике очередной комментарий с этим словом и пишет жалобы, после чего меня банят. Этакое сафари открыли, за этот год мой первый аккаунт был в бане 5 месяцев. Как только войду, через неделю — бан. За «укров» пятилетней давности уже блокировали три раза, а тут — спокойное существование страницы легиона SS в течение трех лет!»

Впрочем, журналиста забанили и 23 февраля за то, что поздравил бойцов ДНР с Днем защитника Отечества. Формулировка, говорит Юрий, была «за поддержку террористов».

«А в прошлом году меня забанили за публикацию графика ВВП Украины (!) с формулировкой «порнография», — приводит еще один пример «провинившийся» перед Facebook Алексеев. — Хотя, если там и разглядели какие-то половые органы, то они были изображены весьма метафорично».

Публицист отмечает, правда, что за надписи на демотиваторах пока не банят. Если, конечно, кто-то не накатает жалобу.

«Однажды в жизни, примерно года три назад, я единственный раз общался с модератором русской латвийской секции Facebook по поводу какой-то ошибки (тогда еще можно было найти их контакты), — вспоминает Юрий. — Так вот, модератор оказалась девушкой из Дублина, она говорила по-русски с тернопольско-львовским акцентом, слегка на польский манер. Это — особый акцент, который не спутаешь (а я хорошо разбираюсь в этом). Можно представить, кто тогда модерирует латышскую часть Facebook, и какие настроения царят у этих модераторов».

Странно, что детище Цукерберга вообще позволило открыть подобную страницу о латышском легионе Waffen SS и дало возможность три года обелять нацистских преступников, на руках многих из которых кровь мирных жителей, сожженные деревни вместе с людьми, участие в Холокосте...

Хотя удивительного мало, если 24 года подряд в Риге 16 марта (в день первого совместного выступления 15-й и 19-й латышских гренадерских дивизий Waffen SS против наступающих частей Красной армии у реки Великой) проводят шествия в память легионеров. И этот скромный эсэсовский праздник в Европе до сих пор стыдливо «не замечают».

Более того, в этом году весной едва вновь не было принято предложение депутатов нацблока, входящего в правящий в республике триумвират, о включении 16 марта в календарь памятных и праздничных дат. Однажды этот день уже официально значился в латвийском календаре. Впрочем, национальное объединение пообещало, что будет продвигать свою инициативу и в будущем...

Почему Цукерберг не закрыл эсэсовцев раньше

Руководитель латвийского объединения «Против нацизма» Янис Кузинс, чью петицию о применении санкций к политикам и общественным деятелям, обеляющим нацизм, Европарламент принял в мае, рассказал ФАН о том, что ему удавалось в течение нескольких лет добиваться блокировки в другой соцсети — YouTube — фильма о латышском легионе SS. Но Минобороны Латвии и Национальным вооруженным силам ЛР удалось добиться восстановления допуска.

Вот и в случае с Facebook Янис обращал внимание модераторов на обеление легионеров на посвященной им странице в этой социальной сети. Три года администрация этот вопрос мариновала, а сейчас наконец отреагировала. Но лучше поздно, как говорится, чем никогда...

«Facebook стал следить за подобными политическими делами, когда Марка Цукерберга вызвали в Брюссель в Еврокомиссию после того, как Европарламент принял мою петицию, — рассказывает Янис Кузинс. — Отныне Facebook не может вмешиваться в предвыборную агитацию и в политические процессы в Европе и вынужден тщательнее следить за политагитацией, которая не соответствует демократическим нормам. Одно дело — защита американских ценностей (с пресловутым вмешательством в выборы России), а другое — европейские ценности, ведь сейчас идет выборная кампания в сейм Латвии, вскоре — выборы в Европарламент, и нацистские идеи не соответствуют нормам евродемократии».

Если страницы, подобные той, что была посвящена латышскому добровольческому легиону SS, оставлять, то руководство Facebook можно было бы обвинить в поддержке нацистских идей перед выборами, подчеркивает Янис Кузинс.

«Ведь страница о легионе — это неприкрытая поддержка национального объединения Латвии, которое и организует шествия 16 марта, — подчеркивает правозащитник. — А сам Цукерберг как-то говорил, что самые худшие вещи, которые происходили в истории человечества — это Холокост и нацизм».

К слову, президент Латвии Раймонд Вейонис, находясь в этом году на совместной встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне с двумя другими балтийскими лидерами, виделся и с Цукербергом. Он высказал ему пожелание проследить, чтобы не было влияния на выборы в Латвии (6 октября парламентские выборы) каких-то иностранных сил.

Понятно, о чем больше беспокоился Вейонис. И закрытие страницы о легионерах, которых он, как и многие латвийские политики, считают борцами за свободу Латвии (!), в его планы явно не входило. Но, сказав «А», в ответ латвийский президент услышал американское «Б».

«Руководство Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии, кстати, встречалось с представителями Facebook, желая иметь информацию о рекламных акциях в этой соцсети, чтобы не было так называемого серого поля, когда идет реклама без отчетности, — отмечает Янис Кузинс. — Когда, например, рекламные материалы за то же прославление нацистов оплачивались бы с левых счетов в оффшорах, о которых правоохранителям ничего неизвестно. Поэтому Facebook легче не давать отчеты финансовые, а блокировать такие сомнительные страницы. Не говоря даже о несоответствии страниц подобного содержания взглядам самого Цукерберга».

Страница, обелявшая латышский добровольческий легион SS, как он назывался вначале, хотя и закрыта, шествий бывших пособников Гитлера в Риге никто не отменял. Как и участие в них «госмужей», включая депутатов национального объединения, которые в числе двух других — партии «Единство» и блока «зеленых» и крестьян — стоят у кормила Латвии.

Именно они и их предшественники уничтожили всю промышленность страны, разбазарили человеческие ресурсы, ликвидируют остатки русского образования, создали такие условия, что уже сами многие латыши называют свою страну оккупированной и ностальгируют по Советскому Союзу. Приплытие, можно считать, состоялось. Но пока еще не до конца...